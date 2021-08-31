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台中再增疑打高端後不良反應案 42歲男血壓飆高住院中

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市再出現疑施打高端疫苗後發生不良反應的案例。本報資料照
台中市再出現疑施打高端疫苗後發生不良反應的案例。本報資料照

台中一名42歲男子26日晚上打完高端疫苗後不到一小時就胸悶、心悸，血壓還飆高到170，經救護車送往急診，留觀出院後，28日再度因血壓無法控制而仍住院中，也使得台中至今已累積12例疑接種後發生的不良反應事件。

高端疫苗23日開打，衛生局今新通報此例42歲男子。衛生局指出，該男子26日晚間接種高端疫苗，不到1小時就出現心悸、胸悶、心灼熱感以及血壓飆高情況。

衛生局說，男子經消防局救護車送醫後，原本在醫院觀察後出院返家，但回家後量血壓又居高不下，且合併胸悶，28日再度到醫院掛急診，院方也收治住院為他進行進一步的檢查，迄今仍在住院治療中；醫院也在30日下午通報為疑似疫苗不良反應。

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