桃機人員證實AZ疫苗將到貨 莊人祥：下午統一說明
傳今天將有華航班機自泰國曼谷出發，載運一批AZ疫苗到貨，據桃園機場人員透露，今天確定有疫苗將抵台。指揮中心發言人莊人祥表示，時間與數量不便多說，下午記者會統一說明。
據自由時報及蘋果新聞網報導，今天下午有一批約60萬劑阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到貨，預計下午3時20分至40分左右運抵桃園機場。桃園機場人員證實有此事，也確實有一班CI834班機今天自泰國曼谷飛台灣，但時間及數量仍待確定。
對此，莊人祥秉持一貫保密作風，今天中午僅告訴中央社記者，疫苗到貨議題一律今天下午2時由中央流行疫情指揮中心記者會說明，對於數量和時間點也不便證實。
至於今天稍早有媒體報導，指揮中心證實自購AZ疫苗，到貨數量於下午記者會說明一事，莊人祥僅回應，該媒體並沒有人問過他COVID-19疫苗到貨議題，不便多做評論。
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