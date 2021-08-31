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末代指考錄取率近98％創歷史新高 700人落榜近10年最少

傳百萬AZ疫苗下午從泰國運抵台灣 指揮中心給答案

今天AZ 明天BNT 連兩天疫苗連發？ 指揮中心下午說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中。圖/本報資料照
指揮官陳時中。圖/本報資料照

今明兩天會有疫苗連發抵台嗎？據傳今天下午和明天深夜，分別將有AZ和BNT疫苗抵台。傳言是否屬實，指揮中心下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中對外說明。

上周AZ疫苗到貨26.5萬劑，以及捷克捐贈的3萬劑莫德納疫前天到貨。

另有消息指出，另有一批AZ疫苗今天下午將從泰國抵台。而據了解，台積電、永齡、慈濟購捐的德國原廠BNT疫苗，若航班安排順利，第一批疫苗預計今天啟運，最快明天傍晚到深夜抵達台灣。

第七輪AZ疫苗預約將在今天中午收單。截至昨天下午5時止，符合這波預約資格者，約有100萬人，已完成預約有78.1萬人，占符合資格人數78.03%。

新冠疫苗

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