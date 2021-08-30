BNT疫苗接種意願潮未減 3天近330萬人登記成功
BNT疫苗接種意願潮未減，BNT疫苗開放意願登記短短3天，據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，不論是單選或多選，登記BNT疫苗意願人數已經接近330萬人。
台灣成功爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，自28日下午2時起開放COVID-19公費疫苗預約平台登記BNT疫苗施打意願，BNT疫苗預計8月底抵台，優先開放學生接種，其他劑量擬依長幼有序原則開放接種。
指揮中心統計，截至今天下午5時，全國意願登記完成總人數共1373萬4809人，其中意願登記BNT疫苗總計329萬4037人。指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，無論是BNT或其他廠牌的疫苗，指揮中心會將盡快開放年輕人打疫苗列入考量，依進貨量適當安排接種順序。
指揮中心力拚盡速開放年輕人接種，第7輪AZ疫苗預約開放於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的29歲（含）以上對象，昨天上午10時開放預約。
據指揮中心統計，截至今天下午5時，符合預約資格的100萬1693人之中，已有78萬1658人完成預約，占符合資格人數78.03%。第7輪施打期間預計自9月3日至9月10日止。
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