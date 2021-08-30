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台灣疫苗夠打第三劑 高端赴約率偏低

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
指揮中心指揮官陳時中說，明年的 2000 萬劑莫德納疫苗已足夠民眾接種第三劑。（指揮中心提供）
指揮中心指揮官陳時中說，明年的 2000 萬劑莫德納疫苗已足夠民眾接種第三劑。（指揮中心提供）

回應鴻海董事長郭台銘遠赴海外爭取疫苗，近期希望爭取明年為台灣留貨3000萬劑BNT疫苗，但指揮中心指揮官陳時中表示，明年台灣已對莫德納下訂2000萬劑的量，足夠民眾接種第三劑，且9月6日後有機會微幅調整游泳池、球場的防疫措施，但疫苗覆蓋率達六成前，不會做大幅度解封。

BNT採購「看狀況」

關於鴻海董事長郭台銘爭取 BNT 原廠明年為台灣預留3000萬劑的疫苗，後續流程是否會由指揮中心或官方接手，陳時中29日回應記者詢問表示，中央一直有在協助相關的洽談。

至於是否追加訂單，他說，政府明年已採購 2000 萬劑莫德納疫苗，因此「目前整體的量與需要，要打第三劑現在的量是夠的」，但也不排除因應供貨或其他問題購買更多疫苗。

BNT 疫苗抵台後的施打措施部分，陳時中表示，如何讓年輕人儘快施打疫苗也是重要的考量，但實施、對象群都要看到貨量做考慮，目前專家認為與 AZ、莫德納疫苗混打都是可行的，現在仍以拉高第一劑涵蓋率為優先，且在疫苗覆蓋率達六成前，防疫措施不會有大方向上的調整。

此外，關於高端疫苗接種方面，陳時中指出，高端疫苗的單日赴約接種率目前為77.2%，還需等待其他統計資料加入，但就一週七天的接種率來看，赴約率為86.53%，比前幾波九成施打率低一些，但也不算非常低。

本土確診30日+3

本土案例部分，29 日共新增之3例本土病例，且都不是居家隔離期間陽性者，共2例男性、1例女性，均分布在新北市，其中1例為已知感染源、2例關聯不明。

對於近日本土感染源不明案例持續出現，陳時中表示，指揮中心即日起實施社區加強監測方案，將全台82處診所納入快篩體系，由醫師判定、具有快篩需求後，由參與監測的醫療院所提供公費快篩試劑給民眾使用。

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新冠疫苗

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