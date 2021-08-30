高端疫苗報到率86.53% 略低於AZ、莫德納

第6輪高端疫苗接種作業昨天結束，中央流行疫情指揮中心今天公布，整體接種報到率為86.53%，比先前的AZ、莫德納疫苗報到率約9成略低，但不算低太多。

昨天是第6輪高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種的最後一天，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，昨天有9萬8905人次接種，疫苗人口涵蓋率達42.63%，劑次人口比為每百人46.38劑。

外界關注高端疫苗首度開打，疫苗預約與實際報到接種狀況。陳時中說，整體高端疫苗接種報到率為86.53%，比起前幾波施打阿斯特捷利康（AZ）或莫德納（Moderna）疫苗的報到率約9成來稍微低一點，但不算低太多。

針對台中市有一名30多歲女性接種高端疫苗後出現不良事件，指揮中心發言人莊人祥說，這名女子27日接種高端疫苗，當時並未不舒服，29日下午5時左右全身抽搐、雙眼上吊且喘不過氣，送急診就醫後意識清楚，生命徵象趨於穩定，心電圖與抽血檢驗也無明顯異常。

莊人祥說，這名女子在急診觀察後症狀緩解，今天下午已離院返家，稍早聯繫目前狀況良好，未來會進一步了解疾病診斷為何，並調查是否與疫苗相關。

莊人祥也公布，27至29日間共新增120例疫苗接種後不良事件通報，分別為60例非嚴重、52例其他嚴重不良事件，以及8例接種後死亡通報，8例死亡個案分別是接種AZ與高端疫苗各2例、莫德納疫苗4例，目前高端疫苗累計6例接種後死亡個案。

外界質疑高端疫苗臨床試驗有排除部分對象，陳時中表示，高端疫苗與其他疫苗一樣，臨床試驗設計會排除部分對象，讓實驗更具公平性且可解讀。

陳時中說，可上網公布高端疫苗臨床試驗排除對象，包含慢性病、懷孕、B型或C型肝炎或免疫力不足者等，但他強調，臨床試驗排除對象不代表不能接種疫苗，也不會列入疫苗仿單禁忌症。

商品推薦