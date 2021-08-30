醫最擔心BNT疫苗「這併發症」 建議這類人可考慮打高端

日前中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在自身臉書上表示，目前12到17歲的兒童只有BNT疫苗核准使用，但此疫苗在接種後容易造成「心肌炎」，也是自己最擔心的併發症之一。

他在29日於「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書分享，過去幾週一直被朋友問到「可以接種高端疫苗嗎」或「兒童接種疫苗安全嗎？」的問題，對此他便提出自身觀察到的現象表示，身邊朋友有醫療背景的比較能接受高端疫苗，沒有醫療背景的朋友對高端疫苗比較有疑慮。

對於出現這樣的狀況，謝宗學也指出，有醫療背景的朋友想法是，高端疫苗是技術成熟的蛋白質疫苗，副作用比較明確，抗體反應不錯，雖然沒有三期實驗證明，效果可以預期；相對的，沒有醫療背景的朋友，則擔心高端沒有三期實驗效果不確定，疑似接種疫苗後相關死亡案例也增加對安全性的疑慮。

謝宗學說明，若未來幾年內沒有出國的需求的人，且又想要先接種到疫苗，就可以考慮選擇高端疫苗，因為以現在公佈的二期實驗結果，以及接近4000名受試者的結果抗體反應不錯，副作用也很少。

提及兒童是否該接種COVID-19疫苗的問題，謝宗學覺得自己持比較保留的態度，因為兒童的被感染率和重症率都偏低，但他也補充，目前國內外Delta變種病毒疫情爆發後，都有觀察到兒童染疫率和住院率都在急速上升，所以還是建議兒童都能去打疫苗。

「雖然還是有點擔心，但若學校發通知書詢問是否同意讓孩子接種疫苗，我會勾選『同意』。」針對BNT疫苗核准在12到17歲間的兒童使用，謝宗學也提醒「接種疫苗後心肌炎一直是他最擔心的併發症」，但據日前以色列科學家在NEJM發表的論文指出，接種BNT疫苗每10萬人中有2.7人發生心肌炎，但感染COVID-19後併發心肌炎的機率是每10萬人中發生11人，接種疫苗還是利大於弊的選擇。

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