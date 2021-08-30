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郭董爭取保留3000萬劑BNT 陳時中：已買2000萬劑莫德納
鴻海創辦人郭台銘昨在臉書釋出「已向BNT表達明年為台灣保留3000萬劑額度」的訊息，呼籲政府有備無患，讓疫苗供應不斷鏈。指揮中心是否會保留這3000萬劑疫苗，指揮官陳時中表示，疫苗需要程序並視明年的需要採購；如果單純第三劑，「我們的量是夠的，但不排除買的比所需更多」。
陳時中表示，已經訂購莫德納2000萬劑，基本上打第三劑應該是夠的，但疫情一直在變，目前希望買更多一點，多一點廠牌來分散風險。
而針對第六輪開放高端接種，陳時中表示，過去七天整體高端接種率算下來約86.53％，比前幾波九成施打率低一些，但也不算非常低。
不過傳出高端疫苗受試者同意書排除19類對象，但接種時只排除懷孕等兩項，恐損害民眾知情權。陳時中表示，每個臨床試驗都從臨床前開始根據法規排除實驗對象，但實驗被排除的對象不等於是禁忌症。只是為了實驗結果清楚，排除干擾，但不代表這些人不能打，只是讓實驗設計更具公平性。
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