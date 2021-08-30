快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭董爭取保留3000萬劑BNT 陳時中：已買2000萬劑莫德納

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨在臉書釋出「已向BNT表達明年為台灣保留3000萬劑額度」的訊息，呼籲政府有備無患，讓疫苗供應不斷鏈。指揮中心是否會保留這3000萬劑疫苗，指揮官陳時中表示，疫苗需要程序並視明年的需要採購；如果單純第三劑，「我們的量是夠的，但不排除買的比所需更多」。

陳時中表示，已經訂購莫德納2000萬劑，基本上打第三劑應該是夠的，但疫情一直在變，目前希望買更多一點，多一點廠牌來分散風險。

而針對第六輪開放高端接種，陳時中表示，過去七天整體高端接種率算下來約86.53％，比前幾波九成施打率低一些，但也不算非常低。

不過傳出高端疫苗受試者同意書排除19類對象，但接種時只排除懷孕等兩項，恐損害民眾知情權。陳時中表示，每個臨床試驗都從臨床前開始根據法規排除實驗對象，但實驗被排除的對象不等於是禁忌症。只是為了實驗結果清楚，排除干擾，但不代表這些人不能打，只是讓實驗設計更具公平性。

新冠疫苗

延伸閱讀

本土+3 皆非居家隔離者、均在新北市

捷克贈3萬劑莫德納疫苗送達桃機 檢驗封緘後施打

首見機師突破性感染 匡列26接觸者採檢結果出爐

【重磅快評】陳時中要人民失憶 晉惠帝比他稍遜一籌

相關新聞

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

鴻海創辦人郭台銘昨曝，BNT疫苗今年有望到貨最多900萬劑，可補充疫苗稀缺的窘境。外界好奇，台灣是否會開放混打，來拉高第...

社區加強監測方案開跑 18縣市82家診所供公費快篩試劑

中央流行疫情指揮中心今天表示，為降低Delta變異株進入社區風險，及時偵測國內病例以阻斷隱性傳播鏈，指揮中心即日起啟動社...

郭董爭取保留3000萬劑BNT 陳時中：已買2000萬劑莫德納

鴻海創辦人郭台銘昨在臉書釋出「已向BNT表達明年為台灣保留3000萬劑額度」的訊息，呼籲政府有備無患，讓疫苗供應不斷鏈。...

張亞中爆猛料：兩周前收到政府公文拒絕500萬劑BNT疫苗

國民黨主席參選人張亞中今天至高雄接受飛碟電台璇外知音主持人李明璇專訪，張亞中提及，自己5月底就接到許多大陸人士要捐500...

政院：指揮中心會視需求 依專業續購其他疫苗

鴻海創辦人郭台銘向BNT爭取明年的次世代疫苗，但行政院長蘇貞昌今受訪時未鬆口是否接受郭台銘所提的3000萬劑疫苗。行政院...

郭台銘爭取3千萬劑BNT  台灣疫苗荒不再？

鴻海創辦人郭台銘周日(8月29日)在臉書發文表示，疫苗供應要「不斷鏈」，已向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑疫苗。他強調在疫情發展不明，各國囤積疫苗，甚至准備施打第三劑的情況下，「有備無患」勝於「量出為入」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。