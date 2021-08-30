社區加強監測方案開跑 18縣市82家診所供公費快篩試劑

中央流行疫情指揮中心今天表示，為降低Delta變異株進入社區風險，及時偵測國內病例以阻斷隱性傳播鏈，指揮中心即日起啟動社區加強監測方案，18個縣市共計82家診所參與，協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要提供公費新冠家用快篩試劑，由民眾自行居家篩檢並自主回報篩檢結果。

指揮官陳時中今天說，社區定點加強監測計畫，日前共有五個計畫，社區定點健康監測是其中一樣，但並不是叫大家趕快去篩，而是由醫師判斷，有需要會發給家用快篩試劑採檢；另指揮中心提供Ｑrcode可以掃出診所全部名單，民眾領試劑後，要配合說明內容儘速採檢，並到線上填寫領取診所名稱和結果，如果陽性就要進一步檢驗。

指揮中心表示，社區加強監測方案將自今日開始執行至今年12月31日，目前全國18個縣市共計82家診所參與，未來將視執行情形及疫情變化，調整公費快篩試劑發放診所家數。民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患至公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，如為2歲以下幼兒的陪同看診者，亦由醫師判斷後發放。

指揮中心說明，民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。

指揮中心呼籲，如快篩檢驗為陽性者請儘速至鄰近的社區採檢院所進一步PCR檢驗。提醒民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過之採檢器材請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員處理。

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