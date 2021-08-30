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中市1女子打高端不適送醫 衛生局：已緩解出院

中央社 / 台中30日電

台中市一名39歲女子於27日施打高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，29日出現抽搐等不適症狀送醫，台中市衛生局今天表示，女子經靜脈輸液後，已於上午症狀緩解出院。

衛生局指出，這名女子於27日在國軍台中總醫院接種高端CIVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，29日下午出現全身抽蓄、雙眼上吊、心跳快、喘不過氣等症狀，前往國軍台中總醫院急診就醫。

衛生局表示，當時女子體溫為攝氏37.7度，經急診內科醫師診視後，發現心電圖及抽血檢驗無明顯異常，經施予靜脈輸液，今天上午7時多症狀已緩解並出院。

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