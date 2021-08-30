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政院：指揮中心會視需求 依專業續購其他疫苗

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌一早至指揮中心視察。記者楊雅棠／攝影
行政院長蘇貞昌一早至指揮中心視察。記者楊雅棠／攝影

鴻海創辦人郭台銘向BNT爭取明年的次世代疫苗，但行政院長蘇貞昌今受訪時未鬆口是否接受郭台銘所提的3000萬劑疫苗。行政院發言人羅秉成今補充說明，政府除了已為明、後年疫苗的施打做準備，至於其他疫苗也會視需求，由指揮中心依據專業來繼續向外購買。

蘇貞昌今視察中央流行疫情指揮中心時受訪表示，「感謝台積電、鴻海永齡和慈濟熱心捐贈疫苗，也感謝郭董善意提醒」；未鬆口是否接受郭台銘所提的3000萬劑疫苗。

羅秉成表示，蘇揆今早的談話很清楚，是對於郭台銘的善意提醒表示感謝，政府會加以注意的意思。

羅秉成說，蘇揆也表示「只要防疫有需要，都會超前部署，指揮中心已預購次世代莫德納疫苗等」，是在說明政府除了已經為了明後年疫苗的施打做準備；至於其他疫苗也會視需求，由指揮中心依據專業來繼續向外購買，並無任何排斥特定疫苗的意思。

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