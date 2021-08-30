日本莫德納疫苗有異物 食藥署：將清查嚴格把關

捷克贈送3萬劑莫德納疫苗，食藥署今天表示，最快9月6日驗畢。日本近期發現西班牙生產的莫德納疫苗混入異物，食藥署強調，日本的問題批號疫苗與台灣不同，將清查嚴加把關。

捷克政府捐贈3萬劑莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗昨天抵台，衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，此批疫苗批號為3004493與3005238，效期分別至明年1月12日、2月3日，目前已完成數量批號清點、冷鏈查核與600劑樣品抽取，並將樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗。

近期日本施打的莫德納疫苗被發現部分混入異物，根據日本共同社報導，是由莫德納委託西班牙藥廠ROVI代工生產疫苗。

食藥署研究檢驗組組長王德原接受媒體電訪證實，先前台灣自購的莫德納疫苗，也是由西班牙藥廠ROVI生產，但經過檢驗都沒問題。

至於本次捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗，王德原坦言，與日本莫德納疫苗出自同一家藥廠的機率很高，目前了解日本有3個批號疫苗停用，1個批號繼續使用。

食藥署研究檢驗組科長許家銓表示，捷克贈送的莫德納疫苗，是否也是ROVI藥廠生產，還待進一步釐清，但目前已清查來台的莫德納疫苗，確定與日本問題批號不同，食藥署將向日本厚生勞動省進一步詢問相關訊息。

王德原指出，莫德納疫苗抵台後，食藥署會進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗；其中外觀檢查項目，就可看出是否有混入異物。

王德原強調，對於COVID-19疫苗會嚴加把關，若有問題絕對不會放行，這批莫德納疫苗審查檢驗作業最快9月6日完成，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署將盡速核發封緘證明書。

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