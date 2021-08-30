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郭台銘再爭取BNT碰軟釘子 高虹安批蘇揆不該認為已足夠

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

鴻海創辦人郭台銘昨晚於臉書發文表示，已向BNT爭取為台灣保留3000萬劑疫苗額度，並獲不錯的回應。不過行政院長蘇貞昌今受訪時說，指揮中心已預購次世代莫德納，「感謝郭董善意提醒」，未正面回覆是否接受郭的疫苗。對此郭台銘子弟兵、民眾黨立委高虹安認為，今年已經接種過疫苗的人，可能明年還需要再接種，「蘇揆不應該認為台灣疫苗採購已經足夠」。

高虹安今指出，BNT疫苗目前在1922平台，已經超過三百萬人登記意願，顯見國人對國際認證疫苗的需求相當高，而目前國際疫苗採購及到貨速度，看起來下個月、下下個月比較不及，對於民間團體協助採購的BNT疫苗到貨速度，指揮中心則相對樂觀且有信心，「如果是這樣，政府應該要盡量開大民間團體採購BNT疫苗的管道跟通路」。

高虹安呼籲，如果郭台銘確實爭取到明年3000萬劑BNT疫苗額度，指揮中心應該盡快積極跟郭台銘討論，如何把這批疫苗留下來，由民間團體採購、由政府分配，或是自費疫苗可能性，都是民眾非常期盼政府可盡快做到的事。

對於蘇貞昌今上午受訪時，未正面回覆是否接受郭爭取的明年BNT疫苗額度，並稱政府已採購次世代莫德納，疑似給郭軟釘子。高虹安接受本報訪問時表示，因變種病毒造成突破性感染，各國都計畫施打第三劑，國際研究也指出，打第二劑BNT及AZ四至六個月後，防護力有下降狀況，「今年已接種過疫苗的，很可能明年還是需要再接種，疫苗採購不應該如蘇揆講的已經購買3600萬劑莫德納疫苗就已經足夠」。

高虹安也指出，何況這些莫德納疫苗並非明年到貨，交貨期程最晚到2023年，疫苗採購要如郭台銘說的「有備無患」，而不是「量入為出」，很多國家都有好幾波大規模感染，台灣挺過第一波，難保後面不會有第二波，經濟損失跟疫苗採購的金額相比真的微不足道，「蘇揆不應該認為台灣疫苗採購已經足夠」。

新冠疫苗

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