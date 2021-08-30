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郭台銘提保留3千萬劑BNT 民進黨團：不會只限單一廠牌

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨線上記者會。圖／取自直播
民進黨線上記者會。圖／取自直播

鴻海創辦人郭台銘昨晚臉書發文透露，向BNT探詢明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。民進黨立法院黨團指出，感謝郭台銘奔波歐洲，指揮中心也會因應疫情變化採購疫苗，不會只限於單一廠牌，尤其明年、後年已預計採購3500萬劑莫德納疫苗，相信指揮中心會超前部署。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰指出，郭台銘提到BNT是否可保留，並建議政府積極接洽，指揮中心昨晚已回應，不只是BNT，包含AZ、莫德納等，已就明年、後年這代疫苗、次世代第三劑加強劑都已到簽約洽談階段，不會只限於單一廠牌，會積極要求指揮中心接洽相關藥廠，希望專家會議及早討論，用科學證據推陳出新採購政策，要超前部署，積極協助全國人民確保疫苗充足。

黨團幹事長劉世芳指出，非常謝謝郭台銘奔波歐洲爭取最大量疫苗，重點確保陸續接續不停的施打，以恢復疫情延緩時候的正常社會生活樣態，行政院長蘇貞昌上月提醒，在美國疫苗、歐洲疫苗等都在洽談中，每一個國際疫苗生產過程中怎麼樣安全有效，及時送到台灣，接種疫苗，才是最重要，府院黨會一起努力。

黨團書記長羅致政說，世界疫情仍在變化，變種病毒持續出現，疫苗保護力、作用要動態更新檢討，只輝中新的採購戰略計劃，已經公布了明年2千萬劑、後年1500萬劑莫德納疫苗，會隨疫情變化追加其他疫苗，超前部署。

對於英系立委發聯合聲明，呼籲18到20歲優先打BNT疫苗，蘇貞昌今說感謝各界關心，疫苗足夠讓年輕人打。羅致政指出，民意代表忠實反映民意，行政部門也會迅速回應，很謝謝院長聽到部分委員聲音，立委們也了解進貨時程、分配做法需要平衡考量，希望會根據客觀現實上做分配。

新冠疫苗

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