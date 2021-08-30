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郭台銘爭取3千萬劑BNT  台灣疫苗荒不再？

德國之聲 / 德國之聲

鴻海創辦人郭台銘周日(8月29日)在臉書發文表示，疫苗供應要「不斷鏈」，已向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑疫苗。他強調在疫情發展不明，各國囤積疫苗，甚至准備施打第三劑的情況下，「有備無患」勝於「量出為入」。

他提到，目前獲得BNT「很不錯的回應」，並說:「國際間至少都要在6到8個月前提出采購意願，不僅有助加速前面的供貨期程與速度，也能進一步協商確保供應不斷鏈，可預期的到貨期程有助於計劃性施打，減少民怨。」

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，針對這個消息，指揮中心樂見其成，也說台灣明年已經訂了2000萬劑的莫德納（Moderna）疫苗，近日阿斯利康（AZ）也已經向其詢問明年采購疫苗意願，但未到簽約階段，不方便說明疫苗數量。

根據中央社的統計，台灣到2023年已經采購了8千多萬劑疫苗，目前到貨的是1千多萬劑，其中最多的是阿斯利康的6百多萬，再來是莫德納的4百多萬。

捷克捐台莫德納疫苗

台灣外交部29日表示，捷克政府捐贈的3萬劑莫德納疫苗已順利運抵台灣。捷克在上個月就宣布這項捐贈消息，台灣強調:［捷克政府以具體行動展現民主自由伙伴相互幫助扶持的情操。」

台灣中央流行疫情指揮中心29日公布最新疫苗接種數據，台灣疫苗覆蓋率達到42.55%、劑次人口比46.3%。而台灣自產的高端疫苗，根據指揮官陳時中，「受到一些不良事件的心理影響，加上BNT或其他疫苗即將到貨」，影響整體施打率，接種率從第一天的92.8%到27日只剩下81.5%。

台灣立法委員陳以信在8月18日在臉書上表示，與世界各國相比，「台灣疫苗施打比率太低」，他以新加坡、中國大陸、美國、日本、韓國為例，表示台灣劑次人口遠遠落後，全球排名「第96名」，強調「政府疫苗政策失當」造成台灣人出國困難，「旅游業叫苦連天」。

(綜合報道)

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