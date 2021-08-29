捷克贈3萬劑莫德納疫苗送達桃機 檢驗封緘後施打

捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗今天運抵台灣，在通關作業完成後，送往指定冷儲物流中心存放，由於新增一道消毒作業，因此卸貨通關的作業程序，也較以往增加了10分鐘左右。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，疫苗的施打作業也依計劃進行中，捷克贈送的3萬劑莫德納（Moderna）疫苗，由土耳其航空公司在下午5時49分許運抵桃園國際機場。

負責載運疫苗的班機在落地後，滑行停靠在第二航廈D2機坪，先由穿著全套防護裝備的工作人員，針對貨艙噴灑航空器專用消毒藥水，並靜置10分鐘消毒，根據現場工作人員表示，這項措施是近日新增的作業，且客貨機都要實施。

由於新增了這道作業，因此疫苗的卸貨通關也較以往延遲了10多分鐘，等到清消完成後，才進行後續的卸貨通關作業，由地勤人員將放置在貨艙的疫苗卸下，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，捷克政府於7月26日宣布捐贈台灣3萬劑疫苗，經捷克衛生部與台灣駐捷克代表處通力合作安排，台北時間27日凌晨自布拉格機場啟運，今天下午抵達桃園國際機場。

陳時中說，這批莫德納疫苗抵台後，將在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

陳時中指出，在全球疫苗供不應求時刻，捷克伸出援手提供這批COVID-19疫苗，給予國內疫情防治極大幫助，指揮中心向捷克政府與民眾致上誠摯謝意。

到目前為止，已有美國、日本、立陶宛、捷克等國捐贈疫苗給台灣，斯洛伐克也宣布捐贈台灣1萬劑疫苗。

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