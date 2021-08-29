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第7輪預約AZ想變心換BNT 9月11日才可改選

中央社 / 台北29日電
BNT疫苗搶手，據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，不論是單選或多選者，有勾選BNT疫苗意願登記總計共299萬6797人。圖╱美聯社
BNT疫苗搶手，據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，不論是單選或多選者，有勾選BNT疫苗意願登記總計共299萬6797人。圖╱美聯社

民眾若已完成第7輪預約接種AZ疫苗，但又變心想改登記BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天說，須等9月3日至10日第7輪接種結束，確定未前往接種，9月11日後才可改選。

台灣成功爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預計8月底抵台，自28日下午2時起開放COVID-19公費疫苗預約平台登記BNT疫苗施打意願。

BNT疫苗搶手，據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，不論是單選或多選者，有勾選BNT疫苗意願登記總計共299萬6797人。

至於民進黨呼籲開放大學生優先接種BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，以校園接種模式，為19歲以上大學生統一施打疫苗有好處，但也有壞處，可能對為社會努力工作、沒有讀大學的年輕人不公平，對於年輕人接種疫苗應謹慎以對，希望有好辦法讓年輕人及早施打。

指揮中心力拚儘速開放年輕人接種，第7輪AZ疫苗預約開放於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的29歲（含）以上對象，今天上午10時開放預約。

據指揮中心統計，截至下午5時，符合預約資格的100萬1693人之中，已有66萬9299人完成預約，占符合資格人數66.82%。第7輪施打期間預計自9月3日至9月10日止。

新冠疫苗 AZ疫苗 BNT

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