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第7輪預約AZ疫苗 已逾56萬人搶約成功

中央社 / 台北29日電
第7輪AZ疫苗今天上午開放預約，指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午1時，符合預約資格的100萬1693人之中，已有56萬3755人完成預約。圖為AZ疫苗。圖／法新社
第7輪AZ疫苗今天上午開放預約，指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午1時，符合預約資格的100萬1693人之中，已有56萬3755人完成預約。圖為AZ疫苗。圖／法新社

第7輪AZ疫苗今天上午開放預約，指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午1時，符合預約資格的100萬1693人之中，已有56萬3755人完成預約，占符合資格人數56.28%。

26.5萬劑阿斯特捷利康（AZ）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗27日進貨，納入第7輪接種，第7輪將提供接種AZ疫苗，預約時間自8月29日上午10時至8月31日中午12時截止，施打期間預計自9月3日至9月10日止。

另外，台灣成功爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預計8月底抵台，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自28日下午2時起開放COVID-19公費疫苗預約平台登記BNT疫苗施打意願。截至今天下午1時，意願登記BNT疫苗總計288萬3894人。

陳時中說，昨天COVID-19疫苗共接種8萬1029劑，疫苗接種涵蓋率達42.55%，劑次人口比為46.30。高端疫苗接種率從23日的92.8%已降至81.5%，緩步下降，原因主要與國內率續傳出不良事件有關，開放BNT疫苗登記意願也影響施打率。

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