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還想打疫苗嗎？ 疫苗孤兒「佛系」看待

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
民眾等疫苗已等到絕望。（總統府）
民眾等疫苗已等到絕望。（總統府）

台灣疫苗缺到現在，年輕的疫苗孤兒已經改採「佛系」態度應對了。近期將有百萬劑 BNT 疫苗來台，疫苗預約平台已開放意願登記，但多位還沒施打疫苗的準大學生與網友都表示，「沒有就算了，有了算賺到」，也有學生表示，「登記了也沒我的份」，直言已經「不想打了」。但對指揮中心希望大家不要挑品牌，仍有不滿。

等疫苗等到絕望

指揮中心指揮官陳時中日前提到，BNT 來台後將優先給國高中生施打，而指揮中心也在週末開放登記 BNT 疫苗的接種意願，但多位 19 歲的準大學生受訪時指出，「根本輪不到我們啊。」更有學生直言，等到現在已經不想打疫苗了，「登記了也沒有我的份。」

該位同學說，從疫苗接種平台開放後，就把所有疫苗選項勾好勾滿，開放高端後也馬上加入了新選項，已經放棄挑選疫苗品牌，覺得「只要有就可以了」，先排到了再決定要不要打，但至今根本連預約通知簡訊都等不到，聽說 BNT 來台、高中生有機會施打，卻又剛好畢業，只能無奈表示，「雖然 BNT 一樣有做登記意願，但有就有，沒有就算了。」

缺疫苗就不挑品牌？

雖有民眾認同指揮中心「有疫苗就趕快打，品牌不要挑」的呼籲，但批踢踢的網友嘲諷表示，政府要民眾不要挑疫苗的想法，就像「升學不用挑學校，結婚不用挑對像」一樣荒謬。

針對不挑品牌，網友質疑，指揮中心為什麼有「莫德納要先給一、二類人員接種」的規定，卻沒有「第二類人員優先接種高端疫苗」等呼籲？先前又為何發生第二類優先群「解壓縮」、人數暴增的狀況，直批官方做法雙標，只許州官放火、不許百姓點燈。

莫德納、混打呼聲高

至於希望接種哪一類疫苗，有網友認為，「莫德納最穩」，覺得莫德納的施打死亡率最低、保護力也足夠，抗體濃度下降速度也比較慢；也有一派網友認為，AZ 疫苗沒比其他疫苗差，且台灣的採購量有很高機會可以打到同品牌第二劑，未來與莫德納或 BNT 混打都有可能，相對選擇性較多。

至於高端疫苗部分，不少網友表示，沒有做完三期試驗、取得完全數據的情況下，「有點不敢打」，希望以有國際認證的疫苗為第一優先選項。

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