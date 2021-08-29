變心BNT 新北診所醫師嘆高端報到率雪崩式下跌

BNT疫苗昨開放意願登記，新北板橋「張博揚小兒科診所」表示，從前日BNT及第七輪AZ疫苗消息出來後，診所昨日下午後的高端報到率就只剩四成。他還擔心，既然有民眾會爽約高端，那同樣也會跳過第七輪的AZ。

隨著9月開學到來，指揮中心前日宣布在疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，並於昨日下午2時開放登記。如此一來，12至18歲的學生則有機會選擇接種疫苗。另外，國內第七輪施打將提供AZ疫苗，民眾可自今日上午10時開始預約，截止時間到31日中午12時。

張博揚小兒科診所指出，從BNT將到貨及下一輪打AZ的消息一出來，診所在昨日下午後的高端報到率就只剩四成。不過，據新北衛生局統計，前日高端施打率達八成，昨日則為七成五。

張博揚小兒科診所說，目前BNT會優先給12至18歲的學生接種，剩餘下來的數量不知道會有多少再分給其他民眾。他還說，這些爽約高端的民眾會選擇跳過高端，那同樣也會跳過第七輪的AZ。

另外，有網友認為疫苗應該都給成年人打，集體承擔接種的風險來形成群體保護力，以保護孩童。張博揚小兒科診所回應，以目前狀況來看，打疫苗只能讓自己免於重症及死亡，大概無法形成群體免疫保護沒打疫苗的族群；其他網友也認為，以色列、英國及美國的例子都告訴大家，群體免疫還是有防疫上的侷限。 張博揚小兒科診所在臉書發文，表示BNT及第七輪AZ疫苗消息出來後，診所昨日下午後的高端報到率就只剩四成。圖／取自張博揚小兒科診所臉書

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