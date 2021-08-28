呼應英系立委 綠委也呼籲年輕人優先施打BNT疫苗

BNT疫苗即將到貨，疫苗預約平台今日正式開放預約登記。繼英系立委於上午發出共同聲明後，民進黨立委周春米、林宜瑾晚間也發聲，呼籲「輪到你，就去打；BNT，換你打」，應讓18至29歲年輕人優先施打BNT疫苗，並由18歲開始優先施打依序接種直至29歲。

周春米表示，由於新冠肺炎的症狀對於老年人的風險較高，以及考慮到過去幾款疫苗對於年輕人的副作用而言都有比較高的風險，因此在疫苗注射的安排上，都是以中老年人為優先，18至29歲部分則一直是「望穿秋水」，未能排進疫苗注射的優先名單內。她認為，現在既然有合適的疫苗，應該讓他們盡快接種。

林宜瑾也呼籲，除了12至17歲由學校安排施打之外，應讓18至29歲年輕人優先預約BNT疫苗，並從18歲開始向上施打。林宜瑾直言「不要讓辛苦的年輕人沒有選擇」，中年人早已可選擇AZ、莫德納或高端，重症風險最高的老年人，也都已施打完疫苗，接下來的BNT疫苗，應可安排年輕人優先接種。

周春米也補充，政府可以考慮先保留12至17歲注射所需要的數量，剩餘的部分則優先給18至29歲的年齡層依序由18歲開始接種直到29歲，填補AZ等疫苗在年齡層上的空白，讓年輕人在疫情中得到更好的保障。

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