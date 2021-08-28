新北接種高端疫苗 1死亡1嚴重不良反應
新北市府衛生局今天公布，接獲通報1例接種高端疫苗後死亡案例，已通報中央審議是否與接種疫苗有關；另一起接種高端疫苗後嚴重不良反應，一度心跳停止，已救回治療觀察。
新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午舉行，衛生局公布，今天接獲新莊區通報40歲女性，身患多重慢性病，23日接種高端疫苗後，23日至24日出現聲音沙啞及嚴重疲倦，27日上午騎車外出時昏倒，經通報消防局119送醫，搶救不治。
另外，接獲接種疫苗嚴重不良反應通報為，板橋區42歲女性，身患糖尿病，27日接種高端疫苗後出現血壓低，立即給予急救藥物處理並通報119。個案上救護車時，出現心跳停止，現場醫護人員立即搶救恢復心跳，目前於加護病房觀察。
衛生局說，目前新北市通報接種疫苗死亡，累積統計共137例，包括AZ疫苗112例、莫德納疫苗22例、高端疫苗3例，全部通報由中央審議死亡原因是否與疫苗有關。
副市長劉和然在會中表示，疫苗仍是重中之重，這幾天疫苗陸續抵台，還是拜託指揮中心一定要有節奏、有章法，公平對待每位國民，盡速達到集體免疫，讓人民生活回到常軌。
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