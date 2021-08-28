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疫苗意願登記亂象？徐巧芯：為何無法改選？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
今天下午開放BNT疫苗接種意願登記，1922平台一度當機。 圖／網頁截圖
今天下午開放BNT疫苗接種意願登記，1922平台一度當機。 圖／網頁截圖

今天下午2時，開放登記BNT疫苗意願，導致系統當機。台北市議員徐巧芯發現，在此同時，她收到來自民眾的陳情，說自己無法改選、加選。她質疑，理論上可以加選、改選才對，怎麼會有系統擋住修改的情形發生呢？

徐巧芯說，陳情人是30多歲，在7月中曾經意願登記勾選ＡＺ、莫德納疫苗，未收到預約簡訊，當然也沒有上網預約，至今未施打疫苗。這次希望加改選ＢＮＴ，登入意願系統後竟然出現「您已符合預約資格」的文字，不讓改選或加選ＢＮＴ，並說明如果要改加選要等到8月31日後，但是單選莫德納的人卻可以現在就改。

徐巧芯說，今日收到反應，不少人說如果先前選ＡＺ加莫德納，要等到8月31日以後才能修改，如果先前只選莫德納，現在就可以改，許多網友有一樣的問題，據指揮中心的回覆，說29歲以上先前選過ＡＺ的，這一輪都不能加選ＢＮＴ。

徐巧芯指出，問題是很多人可能想要修改意願，因為先前並沒有ＢＮＴ的選項可勾，為何不讓他們改呢？

新冠疫苗 徐巧芯 BNT

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