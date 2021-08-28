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BNT疫苗學生先打 指揮中心揭4大常見不適症狀

中央社 / 台北28日電
指揮中心表示，青少年接種BNT疫苗後，可能出現頭暈、噁心、頭痛症狀，還有約1至2成會發燒。 美聯社
指揮中心表示，青少年接種BNT疫苗後，可能出現頭暈、噁心、頭痛症狀，還有約1至2成會發燒。 美聯社

BNT疫苗抵台後將供12至17歲學生施打。指揮中心表示，青少年接種BNT疫苗後，可能出現頭暈、噁心、頭痛症狀，還有約1至2成會發燒，將提供完整資料由家長評估。

中央流行疫情指揮中心近期成功爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最快8月底抵台，將進入校園替12到17歲學生族群造冊施打。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，未來BNT疫苗將比照流感疫苗，提供說明書及家長同意書，由家長替孩子審視過後，再決定是否施打。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前青少年能夠接種的COVID-19疫苗都以mRNA疫苗為主，接種後常見頭暈、噁心、頭痛、發燒，尤其約有1到2成出現發燒症狀，因此接種前都會請家長詳閱接種意願說明書。

羅一鈞指出，提供的資料中都會揭露國外接種mRNA疫苗後的報告，像是可能出現罕見的心肌炎、心包膜炎，導致胸痛、呼吸困難等症狀，尤其年輕男生發生機率較高。

不過，羅一鈞表示，目前年輕族群並沒有疫苗接種禁忌症，除非過去曾對疫苗成分有過敏紀錄，才不建議施打；至於年輕族群中有罹患慢性病者，則建議和主治醫師討論後再決定是否接種。

新冠疫苗 BNT

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