聽新聞
test
0:00 / 0:00
貝里斯欲購買高端疫苗 外交部：目前沒有具體規畫
貝里斯媒體報導貝國衛生部長切巴特在訪問中透露政府已展開討論洽購我國高端疫苗。外交部今天表示，注意到這個新聞，但沒有評論。
貝里斯廣播頻道「Love FM」25日報導，切巴特受訪時表示，貝里斯政府對於這項疫苗外交非常積極，一旦高端疫苗投入生產，他們會持續關注，政府一直在幫人民尋找最好的選擇，提供貝里斯人民最好的疫苗，當高端疫苗上市後，他們將嚴肅以待。
外交部表示，面對全球新冠肺炎疫情持續蔓延，友邦政府都設法透過相關管道，希望儘速取得充足疫苗，以供應民眾接種，有關貝里斯衛生部長切巴特表達將認真研議與高端疫苗公司洽談採購疫苗一事，外交部已經注意到但沒有評論。
外交部表示，為了協助友邦對抗疫情，外交部也研議在我國國產疫苗量產、逐步滿足國內需求前提下，提供我國國產疫苗援外。經初步瞭解，許多友邦都有取得我國國產疫苗的意願，但各國也需要進一步評估相關資訊，並完備其國內衛生法規程序後，才能決定疫苗進口事宜。外交部將持續蒐集資訊進行評估，目前還沒有提供友邦我國國產疫苗的具體規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言