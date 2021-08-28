貝里斯欲購買高端疫苗 外交部：目前沒有具體規畫

貝里斯媒體報導貝國衛生部長切巴特在訪問中透露政府已展開討論洽購我國高端疫苗。外交部今天表示，注意到這個新聞，但沒有評論。

貝里斯廣播頻道「Love FM」25日報導，切巴特受訪時表示，貝里斯政府對於這項疫苗外交非常積極，一旦高端疫苗投入生產，他們會持續關注，政府一直在幫人民尋找最好的選擇，提供貝里斯人民最好的疫苗，當高端疫苗上市後，他們將嚴肅以待。

外交部表示，面對全球新冠肺炎疫情持續蔓延，友邦政府都設法透過相關管道，希望儘速取得充足疫苗，以供應民眾接種，有關貝里斯衛生部長切巴特表達將認真研議與高端疫苗公司洽談採購疫苗一事，外交部已經注意到但沒有評論。

外交部表示，為了協助友邦對抗疫情，外交部也研議在我國國產疫苗量產、逐步滿足國內需求前提下，提供我國國產疫苗援外。經初步瞭解，許多友邦都有取得我國國產疫苗的意願，但各國也需要進一步評估相關資訊，並完備其國內衛生法規程序後，才能決定疫苗進口事宜。外交部將持續蒐集資訊進行評估，目前還沒有提供友邦我國國產疫苗的具體規畫。 貝里斯衛生部長切巴特表示已和台灣展開討論洽購高端疫苗，圖為我國駐貝里斯前大使陳立國(左)去年底向切巴特(右)贈交「貝影計畫」首期援款、5千件隔離衣、3萬片防疫口罩及緊急醫療物資套組乙組。圖／取自我駐貝里斯大使館網頁

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