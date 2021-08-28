「政府非常積極」友邦貝里斯透露 已洽談採購高端疫苗

我國友邦貝里斯衛生部長切巴特（Michel Chebat）日前表示，已和台灣展開洽談，希望能購買我國的高端疫苗，貝里斯政府對於這項疫苗外交非常積極。

貝里斯的廣播頻道「Love FM」25日報導，切巴特受訪時表示，他已和我國駐貝里斯大使有初步討論，貝里斯政府對於這項疫苗外交非常積極，正窮盡一切努力爭取疫苗，貝里斯政府不會錯過任何機會，一旦高端疫苗投入生產，他們會持續關注，政府一直在幫人民尋找最好的選擇，提供貝里斯人民最好的疫苗，當高端疫苗上市後，他們將嚴肅以待。

報導提到，台灣國產的高端疫苗是和美國國衛院共同研製開發，已經開始施打，超過70萬人登記施打高端。

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