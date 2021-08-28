QA／想改意願打BNT為什麼改不了？ 3大原因致與BNT無緣

BNT疫苗即將到貨，中央流行疫情指揮中心今重啟「意願登記平台」並增加BNT疫苗勾選的選項。COVID-19公費疫苗預約登記平台今天下午2點一開放就「塞爆」，努力登入進去的民眾，竟然發現「無法更改意願」，眼前根本沒有BNT疫苗的選項，想更改意願，卻無法更改。直喊「救命」，不知道該怎麼辦才好。

Ｑ：我有意願BNT疫苗，為什麼我不能更改意願登記？

Ａ：根據指揮中心的規定，主要有3類人無法勾選BNT疫苗。

第一類：已經打過第一劑新冠疫苗者。

打完第一劑準備上網登記第二劑的意願登記，已經不再像以前一樣，有其他空間可以勾選其他品牌疫苗，但礙於有民眾反映，即使意願登記非第一劑品牌的疫苗也無法混打，反而造成混亂，因此8月5日之後，平台改變設定系統，第二劑的意願登記，系統會直接設定第一劑的施打品牌。

第二類：沒打過第一劑，但曾在7月19日前完成意願登記，且勾選過AZ疫苗者。

指揮中心今天公布第七輪疫苗接種規則，開放29歲以上民眾，以及滿18歲以上符合第九類者，只要7月19日前曾登記過有意願施打AZ疫苗者，就已經會納入第七輪疫苗接種，只是8月29日起才會發送簡訊。如果符合第七輪者，想要打BNT疫苗，必須要等到8月31日下午4點以後，才能更改意願，勾選BNT疫苗。等於要先放棄AZ疫苗的接種，並等到下一批BNT疫苗來，才有可能打到BNT。

第三類：18歲以下民眾。

18歲以下的民眾，一直以來都沒辦法上意願登記平台，此次BNT疫苗要提供120萬劑給12歲到18歲學生，是採取「造冊施打」，本來就不需要意願登記。

Ｑ：我原本想當高端份子，最後放鴿子沒去打，我明明沒打過第一劑，為什麼不能登記BNT？

Ａ：7月19日以前意願登記，除了勾選高端以外，也可能勾選AZ，導致符合第七輪資格，因此，若要改變意願登記改選BNT疫苗，必須要等到8月31日以後才能更改意願。

Ｑ：我是莫德納粉，現在想要加選BNT疫苗，可以嗎？

Ａ：可以，只要從來沒打過新冠疫苗，且不符合第七輪的資格者，就可以在今天下午2點到8月31日中午12點期間，調整意願登記。 打過第一劑新冠疫苗者，第二劑的意願登記，不再有其他品牌選項可以勾選，自8月5日起系統直接設定第一劑接種品牌，為第二劑施打品牌的項目。圖／擷取自COVID-19公費疫苗預約登記平台 中央流行疫情指揮中心今重啟「意願登記平台」並增加BNT疫苗勾選的選項。圖／中央流行疫情指揮中心提供 已納入第七輪AZ施打的民眾，無法再進行意願加選。圖／讀者提供

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