搶登記BNT疫苗平台一度當機 陳時中：非先搶先贏
BNT疫苗今天下午2時開放登記意願，瞬間湧入大量流量導致平台當機。指揮中心指揮官陳時中說，「這和搶票不一樣」，登記快慢不會影響施打順序，呼籲慢慢登記。
中央流行疫情指揮中心近期成功爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最快8月底抵台，今天下午2時起開放COVID-19公費疫苗預約平台登記BNT疫苗施打意願。
下午2時一到，疫苗平台瞬間流量爆量，紛紛傳出當機災情。
指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，應該是開放當下瞬間湧入太多流量，但目前已經恢復，相信今天過後，登記會愈來愈順暢。
陳時中也提醒民眾，不用急於今天下午2時登記，「這和搶票不一樣」，登記快慢不會影響安排的施打順序，如果一時登記不到就等晚一點。
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