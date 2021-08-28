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新莊40歲女性打高端疫苗4天後 昨突昏倒送醫不治

QA／想改意願打BNT為什麼改不了？ 3大原因致與BNT無緣

搶登記BNT疫苗平台一度當機 陳時中：非先搶先贏

中央社 / 台北28日電
1922平台一度當機。圖／網頁截圖
1922平台一度當機。圖／網頁截圖

BNT疫苗今天下午2時開放登記意願，瞬間湧入大量流量導致平台當機。指揮中心指揮官陳時中說，「這和搶票不一樣」，登記快慢不會影響施打順序，呼籲慢慢登記。

中央流行疫情指揮中心近期成功爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最快8月底抵台，今天下午2時起開放COVID-19公費疫苗預約平台登記BNT疫苗施打意願。

下午2時一到，疫苗平台瞬間流量爆量，紛紛傳出當機災情。

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，應該是開放當下瞬間湧入太多流量，但目前已經恢復，相信今天過後，登記會愈來愈順暢。

陳時中也提醒民眾，不用急於今天下午2時登記，「這和搶票不一樣」，登記快慢不會影響安排的施打順序，如果一時登記不到就等晚一點。

新冠疫苗 BNT

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