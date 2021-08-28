外媒指貝里斯擬購高端 陳時中：國內量夠才考慮

外媒報導，台灣的中美洲邦交國貝里斯已與台灣展開談判，盼能購入高端疫苗。指揮中心指揮官陳時中說，若台灣接種量充沛才會考慮，只要台灣還有民眾要打，就不會出貨。

國產高端的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗23日在台灣開放接種，近日有外媒報導指出，台灣的中美洲邦交國貝里斯已與台灣展開談判，盼能購入高端疫苗。

今天下午疫情指揮中心記者會中有媒體問及，除了貝里斯提出採購高端疫苗意願，是否還有其他國家表達意願。陳時中表示，不清楚哪個國家有採購高端疫苗打算，但證實外交部有聯繫，表達有友邦規劃購買高端疫苗。

不過COVID-19疫苗貨量持續吃緊，陳時中強調，將疫苗賣給友邦的前提，是台灣疫苗數量還有剩餘才會考慮，只要台灣還有民眾要打，就不會出貨。

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