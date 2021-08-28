BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

中央流行疫情指揮中心今天公布，預約平台自8月28日納入接種BNT疫苗選項，另第七期提供接種AZ疫苗並自8月29日10時開始預約。指揮官陳時中表示，第七輪明天就會發預約簡訊，預約時間8月29日早上10點到8月31日中午12點，施打時間是9月3日至9月10日，施打對象是8月19日預約登記者，先估算29歲以上，就是1992年12月31以上前出生，以及滿18歲以上第九類民眾，這兩類應該會收到預約簡訊，預約時間為8月29日至8月31日。

陳時中說，近來有BNT疫苗，雖然開打時間未定，已經要開始預約者，現在就可能沒辦法納入意願登記，開到8月31日，可以打的人想打BNT也可以做意願登記。8月28日開始想要打BNT的可以做意願登記，對象就是18歲以上可以做意願登記，12至17歲在學學生，不用意願登記，我們造冊到校施打的方式來做。

至於第七輪預約，大約有多少民眾符合資格？陳時中說，29歲大約抓100萬人。

周一開放接種高端，陳時中表示，接種率有逐日下降的傾向，也沒到整體的緩打潮。8月23日接種率92.8％，24日90.2％，25日 87.1％，26日82.6％，所以有逐日下降的趨勢，一方面受到不良事件影響，另外因為好像有BNT進來，兩個會有下降影響的因素。

中央流行疫情指揮中心今天表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」 ( https://1922.gov.tw/ ) 自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記；至於12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。另第七期將提供接種AZ疫苗，預約時間自8月29日上午10時至8月31日中午12時截止。

指揮中心說明，第七期預約將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。此外，提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19公費疫苗預約平臺」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。 陳時中說，近來有BNT疫苗，雖然開打時間未定，已經要開始預約者，現在就可能沒辦法納入意願登記，開到8月31日，可以打的人想打BNT也可以做意願登記。記者謝承恩／攝影 陳時中說，近來有BNT疫苗，雖然開打時間未定，已經要開始預約者，現在就可能沒辦法納入意願登記，開到8月31日，可以打的人想打BNT也可以做意願登記。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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