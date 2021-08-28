BNT下午2時開放意願登記大當機 接種過第一劑者不能選

（14:20更新）
1922平台下午2時15分左右恢復正常。但已接種過第一劑者，無法再加選BNT。系統顯示「目前預約平台尚未開放疫苗混打，若您已接種第一劑則暫不開放新增及修改疫苗種類，但本平台仍會保留您施打前意願登記所選擇的疫苗種類。」
（14:05更新）
中央流行疫情指揮中心昨天宣布疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，今天下午2時開放意願登記，不過，記者實測，下午2時起1922平台當機，無法正常顯示。
指揮官陳時中昨天表示，新增BNT疫苗為選項，平台開放8月28日下午2點重新開放，民眾如果有意願請盡速上網登記。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，今天下午2時開放意願登記，不過，記者實測，下午2時起...
民進黨約10位「英系」立委、市議員今天都在臉書貼出一則格式相同的貼文主張，BNT疫苗將抵台，除了原本規劃優先施打的12到...
首批BNT疫苗提前到貨，加上9月開學在即，指揮中心宣布疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，平台將開放8月28日下午2點重新開放，民眾如果有意願請盡速上網登記。聯合新聞網為大家整理BNT疫苗相關疑問。
國內疫苗嚴重不足，不僅眾多打過第一劑的高齡長者等不到第二劑，廣大的青壯族群更是連一劑都還沒打。中央流行疫情中心指揮官陳時中近日表示，台灣疫苗涵蓋率年底可望達70％，力拚高覆蓋率。但台大兒童醫院院長黃立民表示，世界各國因為Delta變異株疫情再起，鄰國日本甚至有染疫者找不到醫院收治，只打一劑疫苗若碰到Delta變異株，「有打和沒打差不多」，主張還是要優先打兩劑。
嘉義市衛生局統計，嘉市疫苗接種涵蓋率已經達50%，涵蓋率全台第二、僅次台北市，另高端疫苗施打人數雖不斷減少、爽約率提高，...
47歲患有胰臟癌的吳男24日接種高端疫苗返家後，出現身體不適的症狀，前天上午緊急送醫，仍於昨天宣告不治，相驗死因研判為胰...
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