BNT下午2時開放意願登記大當機 接種過第一劑者不能選

國內疫苗嚴重不足，不僅眾多打過第一劑的高齡長者等不到第二劑，廣大的青壯族群更是連一劑都還沒打。中央流行疫情中心指揮官陳時中近日表示，台灣疫苗涵蓋率年底可望達70％，力拚高覆蓋率。但台大兒童醫院院長黃立民表示，世界各國因為Delta變異株疫情再起，鄰國日本甚至有染疫者找不到醫院收治，只打一劑疫苗若碰到Delta變異株，「有打和沒打差不多」，主張還是要優先打兩劑。

2021-08-28 13:25