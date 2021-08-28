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QA整理包／BNT疫苗將到貨 學生如何施打？加選會影響排序嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
第一批BNT疫苗將提供120萬劑給校園12至18歲學生施打。圖為高中生參加大學學測。報系資料照(記者黃仲裕／攝影)
第一批BNT疫苗將提供120萬劑給校園12至18歲學生施打。圖為高中生參加大學學測。報系資料照(記者黃仲裕／攝影)

首批BNT疫苗提前到貨，加上9月開學在即，指揮中心宣布疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，平台將開放8月28日下午2點重新開放，民眾如果有意願請盡速上網登記。聯合新聞網為大家整理BNT疫苗相關疑問。

Q：BNT疫苗什麼時候到貨

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟一共購買1500萬劑BNT疫苗，預計自9月、10月都有疫苗抵台，首批數量跟先前曝光的195萬劑「相差不遠」。

Q：誰優先施打

第一批BNT疫苗將提供120萬劑給校園12至18歲學生施打，若有剩下劑量先給1類至10類族群，後續再依人口年齡別往下施打。

Q：學生施打方式

比照流感疫苗簽署家長同意書。直接到國中、高中校園透過班級分批施打，教育部也會提供防疫假，讓接種學生在施打當天及隔一天請假。

Q：19歲的人怎麼辦？

首批BNT疫苗提供校園12至18歲學生施打，至於19歲族群，指揮中心表示會盡速補足AZ、莫德納疫苗。

首波BNT疫苗近日將抵台，不少民眾還在等待能有多點疫苗選擇。（記者黃仲裕／攝影）
首波BNT疫苗近日將抵台，不少民眾還在等待能有多點疫苗選擇。（記者黃仲裕／攝影）

Q：哪些民眾可登記

今天(8/28)下午2點會重啟疫苗意願登記平台，有意願民眾可上網勾選BNT疫苗。

Q：何時開放接種BNT疫苗？

A：目前BNT疫苗尚未抵台，指揮中心未公布確切開放接種時間。

Q：想加選BNT，又怕原本疫苗得重排

指揮中心表示，民眾如果想加選BNT疫苗，又不想原本的疫苗排序受影響，只要不調整原本勾選的選項，直接加選BNT疫苗，排序就不會受影響。

Q：BNT疫苗到貨後，第一劑接種AZ或莫德納疫苗的民眾可否混打

指揮中心目前尚未有第二劑可混打BNT疫苗的規劃。

Q：BNT疫苗接種方式？

BNT是mRNA疫苗，疫苗仿單上的適用接種年齡為12歲以上，接種劑量為0.3 mL，接種劑次為2劑，接種途徑為肌肉注射，仿單建議接種間隔為至少21天。

4種新冠疫苗兩劑接種時間 資料來源╱疫苗仿單、中央流行疫情指揮中心 製表╱記者李樹人、楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘
4種新冠疫苗兩劑接種時間 資料來源╱疫苗仿單、中央流行疫情指揮中心 製表╱記者李樹人、楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘

Q：BNT疫苗有哪些常見副作用？

副作用大多為注射部位紅、腫、痛，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷參考，並請醫師通報當地衛生局或疾管署。

接種COVID-19疫苗後一般副作用出現頻率。圖／中央流行疫情指揮中心
接種COVID-19疫苗後一般副作用出現頻率。圖／中央流行疫情指揮中心

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