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去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家

板橋42歲女性接種高端後突無呼吸 急救後恢復意識

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
疫苗施打示意圖。圖／新北市新聞局提供
疫苗施打示意圖。圖／新北市新聞局提供

國內3日內傳出4起接種高端後的死亡案例，新北市一位42歲女性今天下午到板橋區某診所施打高端疫苗，但身體不適甚至失去意識，經過急救後恢復生命徵象，新北市衛生局表示，這名女性目前在醫院密切觀察治療中。

據了解，救護人員下午3點55分接獲通報，指該名女性因身體不舒服需要就醫，救護人員到達現場後，該名婦人突然倒下失去意識，人員在現場急救後婦人恢復生命徵象。

衛生局證實，這名女性在某診所施打高端疫苗後出現身體不適、血壓下降情形，目前在醫院密切觀察治療中。記者致電給診所，診所僅表示不便回應。

衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案不良反應原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新冠疫苗 高端疫苗

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