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想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

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想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

中央社 / 台北27日電
BNT疫苗即將加入意願登記行列，但又怕選了BNT會讓原本的排序受到影響。示意圖／記者張裕珍攝影
BNT疫苗即將加入意願登記行列，但又怕選了BNT會讓原本的排序受到影響。示意圖／記者張裕珍攝影

BNT疫苗明天下午開放意願登記，許多人想選BNT，又怕原本疫苗得重排，陷入兩難。指揮中心發言人莊人祥今天說，只要不調整原本勾選的選項，直接加選BNT，排序就不會受影響。

在政府及鴻海、台積電、慈濟共同努力下，成功替台灣爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗現貨，預計近期抵台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，28日下午2時起將開放COVID-19公費疫苗預約平台，供民眾登記BNT疫苗施打意願。

消息一出，許多民眾立刻陷入選與不選的兩難，擔心明天要是加選BNT疫苗，是否會影響原本在其他疫苗的排序。

莊人祥接受中央社記者訪問時表示，民眾如果明天想加選BNT疫苗，又不想原本的疫苗排序受影響，只要不調整原本勾選的選項，直接加選BNT疫苗，排序就不會受影響。

莊人祥解釋，按照目前排序方法，以7月19日前登記接種意願者，排序會比較前面，此後只要曾經取消特定疫苗意願者，排序都可能受影響。

莊人祥舉例，如果有民眾一開始就勾選AZ和莫德納（Moderna）疫苗，後來即便再加選高端疫苗，或是再加選BNT疫苗，只要不取消前面已選的疫苗，排序都不會受影響。

不過，如果民眾一開始只選擇AZ疫苗，後來又改變心意取消AZ疫苗，改選莫德納疫苗，排序就可能受影響。簡言之，只要不調整原本的選項，另外加選其他廠牌疫苗，都不會影響原有疫苗排序。

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