快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

新北第4輪7萬餘人未能預約疫苗 市府盼予補救

中央社 / 新北27日電

新北市政府今天表示，除國產疫苗，陸續有2種國際疫苗來台，第4輪38至48歲接種民眾，新北有7萬餘人未能預約，盼中央除重視年輕人儘速接種，對上述民眾也有補救措施。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播，今天下午舉行。市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋等人參加。

針對媒體提問有關疫苗接種與採購議題，劉和然答覆表示，疫情趨穩後，民眾關心的焦點從疫情轉為接種疫苗，對施打有些不滿與期許，不希望有政治考量與私心，不希望有不相關的議題。

劉和然表示，中央與地方政府應瞭解，民眾要的是安心接種疫苗、對疫苗有信任感、有選擇性、要的是公平與合理的安排。希望施打過程，不管是專案處理或依照年齡層往下施打，都要資訊明確。

劉和然說，民眾只是想要打疫苗而已，已接種第1劑的民眾，希望知道何時可打第2劑，盼有合理的安排。尤其，除國產疫苗，近日又有2種國際疫苗來台，第4輪38歲至48歲登記的民眾，新北市有7萬多人未能預約到，希望有補救作法。

他說，開學在即，民眾與家長會支持「學生專案」接種，但也不要忽略18歲以上年輕人，這些人是社會的生產力；他們已等很久了，連第1劑都還沒有施打。因此，中央在BNT疫苗提供給學生施打數量足夠之後，其他人如何施打BNT疫苗；及第2劑莫德納疫苗何時施打，都是民眾關心的。

侯友宜說，今天新增確診個案0人，可解除隔離人數32人，還列管409人。新北市配合中央宣布，住宿型長期照顧機構8月31日起開放訪客探視，依中央指引須在公共區域訪視，每次最多3名訪客，每次30分鐘，訪客必須出示快篩證明，探視過程不共餐。

至於媒體詢問「振興五倍券」議題，侯友宜說，地方以「新北加倍券」方式，會比去年更加倍努力帶動，出發點是希望讓受衝擊最大的行業快速復甦，讓經濟更好。中央與地方一起努力，地方加倍券的小面額更有利於消費。

衛生局長陳潤秋說，今天共有瑞芳區、三重區、泰山區等地，通報4例接種疫苗後死亡案例，都通報疾管署由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定死亡原因是否與疫苗有關。

新冠疫苗

延伸閱讀

侯友宜證實 國民黨3黨主席參選人前來拜會

新北開放住宿型長照機構探視 侯友宜要求4防疫規範

海山警方查緝非洲豬瘟走私肉品 侯友宜今表揚有功人員

新北加碼推地方加倍券 侯友宜：最高5千換1萬

相關新聞

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

國內三日內傳出四起接種高端後的死亡案例，昨日新北也有一位47歲男子施打完高端後，出現發燒、盜汗，最後送醫不治而死亡。指揮...

蔡英文：不論哪種疫苗個案反應都不同 尊重醫學專業

蔡英文總統今天在臉書呼籲朝野各黨，把政治成見放下，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度...

民眾施打疫苗 新北向中央喊2不要、5要

新北副市長劉和然今在防疫記者會指出，民眾對於疫苗有很多不滿與情緒，民眾希望不要有政治考量、不要有私心，想要安心施打、信任...

我購26.5萬劑AZ疫苗今午抵台 捷克贈莫德納土航周日送達

好消息！今明兩天預計會有29.5萬劑新冠肺炎疫苗抵台，分別是我國自購26.5萬劑AZ疫苗，和捷克捐贈3萬劑莫德納。我國自...

高端疫苗聲量暴增！民眾高度關注接種後的副作用

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「高端疫苗」最近四日內的網路聲量輿情，以小時為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

新北47歲男接種高端後死亡 衛生局：死因待釐清

新北市今天新增4例施打疫苗後死亡個案，其中包含三重46歲男性在24日施打高端疫苗後，在26日送醫不治，衛生局長陳潤秋表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。