新北第4輪7萬餘人未能預約疫苗 市府盼予補救

新北市政府今天表示，除國產疫苗，陸續有2種國際疫苗來台，第4輪38至48歲接種民眾，新北有7萬餘人未能預約，盼中央除重視年輕人儘速接種，對上述民眾也有補救措施。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播，今天下午舉行。市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋等人參加。

針對媒體提問有關疫苗接種與採購議題，劉和然答覆表示，疫情趨穩後，民眾關心的焦點從疫情轉為接種疫苗，對施打有些不滿與期許，不希望有政治考量與私心，不希望有不相關的議題。

劉和然表示，中央與地方政府應瞭解，民眾要的是安心接種疫苗、對疫苗有信任感、有選擇性、要的是公平與合理的安排。希望施打過程，不管是專案處理或依照年齡層往下施打，都要資訊明確。

劉和然說，民眾只是想要打疫苗而已，已接種第1劑的民眾，希望知道何時可打第2劑，盼有合理的安排。尤其，除國產疫苗，近日又有2種國際疫苗來台，第4輪38歲至48歲登記的民眾，新北市有7萬多人未能預約到，希望有補救作法。

他說，開學在即，民眾與家長會支持「學生專案」接種，但也不要忽略18歲以上年輕人，這些人是社會的生產力；他們已等很久了，連第1劑都還沒有施打。因此，中央在BNT疫苗提供給學生施打數量足夠之後，其他人如何施打BNT疫苗；及第2劑莫德納疫苗何時施打，都是民眾關心的。

侯友宜說，今天新增確診個案0人，可解除隔離人數32人，還列管409人。新北市配合中央宣布，住宿型長期照顧機構8月31日起開放訪客探視，依中央指引須在公共區域訪視，每次最多3名訪客，每次30分鐘，訪客必須出示快篩證明，探視過程不共餐。

至於媒體詢問「振興五倍券」議題，侯友宜說，地方以「新北加倍券」方式，會比去年更加倍努力帶動，出發點是希望讓受衝擊最大的行業快速復甦，讓經濟更好。中央與地方一起努力，地方加倍券的小面額更有利於消費。

衛生局長陳潤秋說，今天共有瑞芳區、三重區、泰山區等地，通報4例接種疫苗後死亡案例，都通報疾管署由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定死亡原因是否與疫苗有關。

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