自購26.5萬劑AZ疫苗抵台 食藥署最快9月3日驗畢封緘
台灣自購26.5萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗今天運抵台灣，衛生福利部食品藥物管理署下午已完成冷鏈查核，並抽樣檢驗與文件審查，最快9月3日完成檢驗並封緘放行。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午說，這批疫苗效期到今年12月7日，將納入第7輪疫苗接種。
食藥署表示，26.5萬劑AZ疫苗運抵後，立即派員到低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品後現地封存。
食藥署說，樣品將攜回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗。
食藥署研究檢驗組長王德原告訴中央社記者，審查文件資料與檢驗最快7天（9月3日）完成，如果合格將盡快核發封緘證明書，後續共26萬4400劑封緘後，將交由衛福部疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
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