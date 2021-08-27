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陳時中：期待AZ疫苗再到貨 10月底涵蓋率60%沒問題

中央社 / 台北27日電

26.5萬劑AZ疫苗今天抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於下一批到貨AZ疫苗，「還有一些期待，但並沒有把握」，但10月底疫苗涵蓋率60%應該沒問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次進貨的阿斯特捷利康（AZ）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將納入第7輪供首劑接種，優先擴大第1劑量能，但會保留一定比例疫苗供接種第2劑者施打。

針對第7輪接種AZ疫苗時程規劃，及AZ疫苗意願登記何時收單結算，陳時中下午記者會中僅表示，26.5萬劑AZ疫苗檢驗封緘可在7天內完成，但近期應該會有疫苗抵台可能性，「還有一些期待，但並沒有把握」，所以希望再等等看，近期是否還有疫苗到貨。

陳時中表示，再等看看是否還有AZ疫苗到貨，可以讓第7輪施打計畫更完整，避免第7輪開放預約對象名單一改再改，預計近2天才會對外說明第7輪預約規劃。雖然對於疫苗到貨沒有完全把握，但陳時中強調，10月底COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達到60%應該沒問題。

至於預計近期將到貨的BNT疫苗，陳時中說，過去學生從來沒機會施打COVID-19疫苗，因應9月開學，希望到貨BNT疫苗優先開放12至18歲學生施打，若還有剩餘量，將依據長幼有序原則開放施打。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑輝瑞BNT的COVID-19疫苗，許多家長也關心BNT疫苗扣掉國高中校園接種，大約還會有80萬劑，可否開放大學生接種，陳時中表示，力拚將AZ疫苗和莫德納疫苗貨量空缺彌補起來，讓年輕族群盡快打到。

補齊國內COVID-19疫苗是當務之急，但確保疫苗品質也非常重要，國內多家媒體引用日本讀賣新聞報導，日本當地8個接種站發現西班牙生產的莫德納疫苗瓶內有異物。陳時中強調，國內檢驗封緘都會按標準流程進行，醫護人員施打也會再次確認疫苗狀況，應該就不會有問題。

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