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陳時中：高端安全性比照國際 10月可望月產百萬劑

中央社 / 台北27日電

高端疫苗安全性引發質疑，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，高端疫苗臨床試驗有3000人安全性資料，符合國際規定，安全性絕對沒問題，預計最快10月達到量產每月百萬劑目標。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗23日開打以來，累計有4例接種後死亡個案，安全性引發外界議論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午接受媒體專訪時表示，高端COVID-19疫苗雖然沒有完成三期臨床試驗，只能以中和抗體效價推估保護力，但「安全性絕對沒問題」，臨床試驗有3000名受試者安全性資料，符合國際標準。

至於近日猝死案例是否和接種疫苗有關，有專家建議成立調查小組進一步調查。陳時中說，衛福部原本就設有預防接種受害救濟審議小組，死亡個案司法相驗、解剖結果出爐後，就會送到該小組，由專家判定是否有因果關係，只要不排除有和疫苗相關的可能性就會酌量給予救濟，並且將不良事件發生率和背景值比較，作為是否暫停施打的依據。

除了安全性，高端疫苗能否取得國際認證，未來是否有機會作為疫苗護照證明依據，也是許多人關注焦點。

陳時中指出，截至目前，只有沙烏地阿拉伯推出疫苗護照制度，接種特定廠牌疫苗的入境者可縮短居家檢疫天數，綜觀世界各國都沒有要求必須接種特定疫苗，才能入境的規定；除了疫苗以外，取得陰性證明、痊癒證明同樣能符合多數國家入境規定。

根據指揮中心原先規劃，高端疫苗取得緊急使用授權（EUA）後，每個月可望量產100萬劑，但如今看來卻沒有達到預期。

陳時中說，高端疫苗最初每批僅生產2公升，預計將逐步放大到50公升、每批約生產25萬劑，再放大到200公升，每一次放大都要進行人體試驗，確認數字一致性，因此預計到10月才會有每月量產百萬劑的能力。

國內爆發本土疫情期間，陳時中身為指揮官，一舉一動都被外界放大解讀，抨擊不斷。

面對外界批評，陳時中坦言「人都有情緒」，內心不免有起伏，但他也清楚知道身為指揮官，防疫不能亂，必須維持社會穩定，防疫才有機會成功，「坐在這位子，每天都要把事情做好」，至於是非功過，就留給後人評判。

新冠疫苗

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