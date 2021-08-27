美國確定贈送250萬劑莫德納那天 陳時中興奮抱緊他

5月中旬台灣爆發社區感染，疫苗荒成為中央流行疫情指揮中心被砲打的最大議題。指揮中心指揮官陳時中今上「新聞不芹菜」的節目，談到疫苗荒對他的困擾。陳時中說，那時候每天都有變化，今天晚上算好怎麼分配，隔天又有變化，又得重新計算。他說，有一天疾管署署長周志浩向他報告，美國確定要捐贈台灣莫德納疫苗，他好開心「我就去抱著他」，不斷說「太好了、太好了」。

陳時中說，很多人都批評指揮中心「什麼都不講」，因為那時候每一天的變化都很大，每一天晚上，他與兩位衛福部次長石崇良、薛瑞元，還有疾管署署長周志浩，兩位副署長莊人祥、羅一鈞以及醫福會執行長王必勝都會開會，會議上每一天都在算，疫苗會有多少進來，哪一塊要去補，哪一塊先暫緩，種種的考量都很複雜。

陳時中說，當時在分配疫苗怎麼施打時，第一劑的覆蓋率一定要高，年輕族群要盡速施打，不過每一個族群都說他們很重要，他們也知道每一個人都很重要，對他們而言「真的很痛苦」誰先誰晚的決定都很辛苦。

陳時中說，那一段時間每天都是在算數，晚上算完之後，回家睡前就會想一輪「到底有沒有算對」，睡一睡起來之後，又覺得有地方沒有算好，起來又再算一次，算好安心之後，一覺起來開會的時候同仁又報告「疫苗不來了」，一切又得重算，他說，那段日子都是這樣做的。

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