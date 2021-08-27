快訊

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

把握好天氣！ 這些地區熱飆逾36度 下周一變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國確定贈送250萬劑莫德納那天 陳時中興奮抱緊他

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
圖為陳時中（右）與周志浩（左）昨主持指揮中心記者會情形。記者謝承恩／攝影
圖為陳時中（右）與周志浩（左）昨主持指揮中心記者會情形。記者謝承恩／攝影

5月中旬台灣爆發社區感染，疫苗荒成為中央流行疫情指揮中心被砲打的最大議題。指揮中心指揮官陳時中今上「新聞不芹菜」的節目，談到疫苗荒對他的困擾。陳時中說，那時候每天都有變化，今天晚上算好怎麼分配，隔天又有變化，又得重新計算。他說，有一天疾管署署長周志浩向他報告，美國確定要捐贈台灣莫德納疫苗，他好開心「我就去抱著他」，不斷說「太好了、太好了」。

陳時中說，很多人都批評指揮中心「什麼都不講」，因為那時候每一天的變化都很大，每一天晚上，他與兩位衛福部次長石崇良、薛瑞元，還有疾管署署長周志浩，兩位副署長莊人祥、羅一鈞以及醫福會執行長王必勝都會開會，會議上每一天都在算，疫苗會有多少進來，哪一塊要去補，哪一塊先暫緩，種種的考量都很複雜。

陳時中說，當時在分配疫苗怎麼施打時，第一劑的覆蓋率一定要高，年輕族群要盡速施打，不過每一個族群都說他們很重要，他們也知道每一個人都很重要，對他們而言「真的很痛苦」誰先誰晚的決定都很辛苦。

陳時中說，那一段時間每天都是在算數，晚上算完之後，回家睡前就會想一輪「到底有沒有算對」，睡一睡起來之後，又覺得有地方沒有算好，起來又再算一次，算好安心之後，一覺起來開會的時候同仁又報告「疫苗不來了」，一切又得重算，他說，那段日子都是這樣做的。

新冠疫苗

延伸閱讀

攔截BNT最快2時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

BNT疫苗來台 陳時中：三小時敲定

陳時中曝接種高端後2死 致死原因都和這有關

各牌疫苗將陸續抵台？ 陳時中透露：年底7成覆蓋率有望

相關新聞

賴清德接種高端疫苗 直呼完全不痛：「25號針頭？」

副總統賴清德今天上午在台大醫學院體育館完成接種高疫苗，疫苗施打結束後，醫師背景的賴清德也向醫護人員表示，「技術真的很好，...

攔截BNT最快2時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

台灣成功攔截要出貨到土耳其的BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上「新聞不芹菜」的節目，接受資深媒體人黃光芹...

美國確定贈送250萬劑莫德納那天 陳時中興奮抱緊他

5月中旬台灣爆發社區感染，疫情荒成為中央流行疫情指揮中心被砲打的最大議題。指揮中心指揮官陳時中今上「新聞不芹菜」的節目，...

遭質疑御用 護理師溫慧敏：做對的事不需多解釋

台大護理部代理督導長溫慧敏因幫總統蔡英文、副總統賴清德等人打疫苗，遭質疑御用；溫慧敏今天說，她做對的事、正確的事，且具有...

26.5萬AZ疫苗今抵台 指揮中心下午2時說明

國內新冠肺炎疫苗預計將於8月底陸續到貨，今天將有自購26.5萬劑AZ疫苗由大韓航空運送，並於中午抵達桃機。另有捷克捐贈的...

直播／力挺高端 賴清德台大醫院接種疫苗

繼蔡英文總統施打高端疫苗後，副總統賴清德今天早上07:30赴台大醫學院體育館接種高端疫苗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。