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新一批自購AZ疫苗 明日運抵桃園國際機場
台灣自購的新一批AZ疫苗，明天將從韓國運送來台。桃園國際機場人員表示，AZ疫苗預計明天早上由大韓航空KE691班機運送來台。
機場人員表示，台灣自購AZ疫苗明天到貨，預計搭乘明天早上10時35分由韓國仁川起飛的大韓航空KE691班機來台，預定在中午12時10分送抵國門，至於詳細的疫苗數量，由中央流行疫情指揮中心公布。
此外，自由時報報導還有捷克捐贈的莫德納疫苗，預定自歐洲起飛，表定在28日早上抵達桃園國際機場，對此，機場人員表示，相關訊息仍在查證中。
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