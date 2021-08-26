陳時中曝接種高端後2死 致死原因都和這有關

陸姓專欄作家接種高端疫苗後死亡，疫情指揮中心今天公布解剖結果，為主動脈剝離合併心包填塞，引起血壓急降休克而死亡，但最後結果仍待法醫判定。

國產高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗開放接種，桃園市一名陸姓專欄作家23日接種疫苗後死亡，是國內首例接種高端疫苗後死亡個案，目前已累計4例高端疫苗接種後死亡個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，其中陸姓專欄作家已完成解剖，解剖結果是主動脈剝離合併心包填塞致死；另外3名死者還在等待司法相驗跟家屬解剖意願徵詢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，陸姓專欄作家的解剖結果，是心臟血流進入主動脈的交接處根部出現破裂，旁邊的心包膜也破裂，引起心包填塞。

羅一鈞說，心包填塞或引起血壓急速降低、休克，最後陸姓專欄作家不幸因主動脈剝離加上心因性休克而過世。

先前有另1名接種高端疫苗後死亡的女性，也診斷出主動脈剝離。指揮中心指揮官陳時中說，該名女性是生前臨床診斷，而專欄作家是解剖結果，但最終都要由法醫進行死因判定。

接種高端疫苗後死亡已有4例通報案件，陳時中強調，目前僅是時序關係，因果關係仍待專家判定。他也透露，4人接種的高端疫苗分屬3個不同疫苗批號，並非同批號。

陳時中說，若4名死亡個案狀況類型相近，就可能懷疑與疫苗相關，但若不是，與疫苗的關聯性就相對低，會再與專家進一步討論。

此外，外界質疑高端疫苗臨床試驗有5類對象被排除，包括病情控制不穩的慢性病患、免疫功能低下或免疫系統疾病者、一個月內曾接受重大手術、癌症正在療程中或即將接受治療、嘗試受孕、懷孕或餵母乳的女性。

陳時中說，大部分疫苗臨床試驗都有排除對象，將無法控制的風險降到最低，國際上都有相關規則可依循；健康受試者達到一定比例與安全標準後，再開放更多人施打，之後經過後市場歷練，持續觀察安全性與有效性。

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