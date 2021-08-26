各牌疫苗將陸續抵台？ 陳時中透露：年底7成覆蓋率有望

指揮中心昨晚證實，一批印有「復必泰」以及「上海復星」中文字樣的輝瑞／BNT疫苗，最快將提早於8月底抵台。資深媒體人黃暐瀚今爆料，目前掌握劑量數為195萬劑，8月31日上飛機，9月1日到貨。對此，指揮中心指揮官陳時中並未否認，表示「到貨數量和事實相去不遠」，但到貨時間還沒有確定。

2021-08-26 14:20