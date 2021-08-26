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各牌疫苗將陸續抵台？ 陳時中透露：年底7成覆蓋率有望

中央社 / 台北26日電
陳時中透露，最近會有不同廠牌新冠疫苗陸續到台灣，屆時會向民眾報告，而疫苗涵蓋率年底可望達70％。中央社
陳時中透露，最近會有不同廠牌新冠疫苗陸續到台灣，屆時會向民眾報告，而疫苗涵蓋率年底可望達70％。中央社

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，最近會有不同廠牌新冠疫苗陸續到台灣，屆時會向民眾報告，而疫苗涵蓋率年底可望達70％。

指揮中心也證實，爭取8月下旬出廠的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗提早到貨。

據最新統計，昨天國內共接種8萬3635劑疫苗，其中1萬5939劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗、8246劑莫德納（Moderna）疫苗及5萬9450劑高端疫苗；疫苗接種人口涵蓋率達41.24％，劑次人口比44.72％。

有專家建議，最早在印度發現的Delta變異株頻頻出現突破性感染，建議疫苗涵蓋率應達70％以上再重啟國門。

陳時中下午在疫情記者會表示，努力一點，年底達70％應沒問題。

新冠疫苗 陳時中

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