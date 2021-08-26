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BNT疫苗不只學生能打 陳時中：將開放登記意願

中央社 / 台北26日電
指揮中心指揮官陳時中表示，BNT疫苗抵台後將優先供學生接種，從年齡大的往下打；另外，近期也將開放民眾登記BNT疫苗意願，依接種順序逐步開放。 路透社
指揮中心指揮官陳時中表示，BNT疫苗抵台後將優先供學生接種，從年齡大的往下打；另外，近期也將開放民眾登記BNT疫苗意願，依接種順序逐步開放。 路透社

指揮中心指揮官陳時中今天證實爭取到一批BNT疫苗現貨，抵台後將優先供學生接種，從年齡大的往下打；另外，近期也將開放民眾登記BNT疫苗意願，依接種順序逐步開放。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘日前更親赴歐洲「催貨」；有媒體報導指出，約200萬劑將於8月底、9月初抵台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中證實，報導內容與事實相去不遠，他並坦言，在中央、民間共同努力下，成功爭取到一批BNT疫苗現貨，未來抵台後將先開放學生接種。

陳時中表示，學生接種方面，傾向直接到校園施打，基本上會從年齡大的往下打，但實際情形將看到貨量再做安排，並比照流感疫苗接種方式，由家長簽署同意書後再做施打。

除了學生族群，其餘BNT疫苗如何分配運用引發關注。陳時中表示，目前COVID-19公費疫苗預約平台還沒有BNT的選項，未來很快會開放意願登記，並依照接種順序依序開放。

陳時中說，目前雖爭取到一批BNT疫苗現貨，但僅知道是現貨裡的一部分，確切數量還未知，至於此批疫苗原本是否要送往土耳其、還是其他國家，指揮中心無從得知，只要確保爭取到就好，爭取到的疫苗將算在整體買到的1500萬劑裡面。

陳時中也強調，未來BNT疫苗進貨持續按照購買計劃進行，但若中間有其他爭取貨源的可能性，指揮中心也不會放棄。

新冠疫苗 BNT 陳時中

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