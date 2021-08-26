延宕BNT進口...藍委促「向冤魂道歉」 陳時中：當時沒能力

指揮中心證實，8月底將抵台的BNT疫苗將印有「復必泰」中文字樣。國民黨立委費鴻泰痛批政策髮夾彎，當時指揮中心因「復必泰」三字，讓疫苗卡關，導致疫苗被新加坡買走，陳時中必須因延宕疫苗到貨「向冤魂道歉」。不過，指揮中心指揮官陳時中則表示，當時沒有那能力，但從來沒有影響取得疫苗的決心。

陳時中表示，不是印有復必泰的疫苗都有現貨可買，這是別人已經下訂、爭取到的貨，但指揮中心從來沒有放棄任何可能性，從來沒有放棄合格的疫苗到台灣來。

但外界質疑為何當時無法跟新加坡搶疫苗，陳時中表示，當時沒有那個能力，因為沒有簽約，「手頭沒有跟人家去買的條件」，但從來沒有因此影響取得疫苗決心。

發言人莊人祥會後補充表示，因為當時沒有簽約，「所以人家手上就算有現貨也不會來問我們要不要」。

不過陳時中也表示，簽約時確實有要求希望字樣呈現符合我方要求，因此購買方的台積電、鴻海和慈濟通知這批現貨的瓶身跟外包裝和原先要求不同時，考量內容物和安全有效最要緊，因此准予同意。至於未來到貨計劃內購買的BNT則不會有「復必泰」等字樣。

而這批原先要銷往中國大陸的BNT現貨，是否原本要送往土耳其？陳時中則表示，「沒有辦法確定，要去什麼地方我們不知，當初只說有現貨，因此去爭取一部分」。這些疫苗包含在台積電、鴻海和慈濟購買的1500萬劑中。

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