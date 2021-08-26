BNT疫苗有「復必泰」字樣　藍營：蔡政府面子裡子雙輸

指揮官陳時中今天表示，1500萬劑的BNT疫苗最快將於八月底運送首批疫苗來台，並且估計將有150萬到200萬劑，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰表示，蔡政府原先要求不能出現「復星」、「復必泰」等中文字樣，在本批疫苗中仍會出現，防疫本就不該意識形態，民進黨政府自打臉，這是蔡政府面子裡子的雙輸局面。

陳偉杰指出，原本民間採購的BNT疫苗在民進黨政府提出的三原則後，預計九月底才能到貨，如今郭董一趟歐洲行催貨，就將交貨期提早一個月，並破了蔡政府不能有中文字樣的原則，讓政府面子全失。

陳偉杰強調，這批BNT疫苗正好碰上國、高中的開學季，對於提高國內接種率大有助益。一切的政治理由都比不過民眾需求，如今的「防疫優先」就是在安全又充足的疫苗數量下提高接種率，讓台灣盡速達到「群體免疫」的階段。

陳偉杰說，原本民間提出購買疫苗時就規劃希望趕上九月開學，不料遭民進黨政府的審查拖延以及三原則的阻擋，要到九月底才能交貨，最快也得到十月初才能開始施打。如今要感謝郭台銘，首批BNT提早到貨趕上原本的計畫進度，可讓12到17歲青少年在開學後即可無縫接軌的接種疫苗。

陳偉杰表示，雖說疫苗種類多樣化可讓民眾有更多選擇，但是BNT疫苗日前已獲美國FDA正式授權，也是這世界上唯一獲得FDA授權的國際疫苗，而這款疫苗當初竟然不在民進黨政府的疫苗採購清單中，還讓當時東洋爭取代理BNT破局。

陳偉杰強調，請大家不要忘記這次1500萬劑BNT疫苗是怎麼來的，又是誰去催貨的，買貨催貨的都是民間，民進黨政府的角色就是拖延、限制，不論BNT的購買還是代工，都突顯出民進黨政府的自私與眼光狹隘。

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