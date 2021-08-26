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高端不良反應通報達18件 陳時中：施打率稍有下降

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
陳時中表示，這兩日通報數字顯示，8月23日接種率達92.8% ，8月24日達90.2%，「數目有些下降，可能有影響，但還沒造成緩打潮。」記者謝承恩／攝影
陳時中表示，這兩日通報數字顯示，8月23日接種率達92.8% ，8月24日達90.2%，「數目有些下降，可能有影響，但還沒造成緩打潮。」記者謝承恩／攝影

國內開打高端三天傳出接種後死亡事件，除了國內首例為桃園陸姓作家外，分別在新北、桃園及基隆各傳出一例接種高端死亡，總計四例。指揮中心發言人莊人祥表示，昨天疫苗新增接種高端後不良反應通報有18件，其中非嚴重不良15件、死亡維持3件，就是昨日報告的三例事件。

對於近日三起死亡案例都發生在新北與桃園，是否會停止該批號疫苗施打。陳時中昨日也表示，目前對於相關批號會去核對，是需要核對的不良事件，多半這樣情況相關要看因果，進一步檢查是有必要。

對於國內是否有因此出現高端緩打朝，陳時中表示，這兩日通報數字顯示，8月23日接種率達92.8% ，8月24日達90.2%，「數目有些下降，可能有影響，但還沒造成緩打潮。」

另外還有親友因為選擇疫苗品牌意見不同而爭執。陳時中表示，疫苗施打維持不強迫政策，千萬別因打疫苗起紛爭，這幾類對象在施打疫苗各有不同優劣點，根據個人體質情況，若有爭執建議跟醫師徵詢會比較恰當。

國內疫苗涵蓋率超過四成，之前說希望10月到六成，但Delta肆虐，加上「突破疫感染」的個案出現，國人預計達到多少覆蓋率才能重開國門。指揮官陳時中表示，年底要七成這應該可以努力的到，仍會綜合判斷後才決定是否開放。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／取自中央流行疫情指揮中心直播
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／取自中央流行疫情指揮中心直播

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