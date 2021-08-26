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傳多起不良反應！高端接種「爽約率」台中最高 第3天達10.5%

高端死亡病例有4例 李秉穎：「AZ與莫德納已累積600例」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台大醫師李秉穎昨晚上政論節目「年代向錢看」。圖／取自網路
台大醫師李秉穎昨晚上政論節目「年代向錢看」。圖／取自網路

高端疫苗開打，傳出有4例死亡案例，台大小兒感染科醫師、同時也是疫苗專家李秉穎表示，國內開打AZ與莫德納疫苗，累積的死亡病例有600例，其中解剖的都已排除與疫苗相關，本來人就會因為各種原因死亡，打疫苗之後的死亡率只要與背景值相比沒有特別高，學理上無法證實是疫苗引發死亡。

李秉穎昨晚在接受政論節目「年代向錢看」訪問時表示，早在高端疫苗開打之前他就已說過，開打之後一定會有一些死亡病例，但根據美國疾病管制中心的說明，與疫苗相關的猝死個案，唯一只有過敏性休克，也就是打了之後馬上發作死亡，如果是隔了一些時間，基本上都可以排除與疫苗相關。

他表示，有人認為疫苗打下去會造成人體發炎反應，引發死亡，但這就好像是說你的身體上有一個小傷口，卻引發死亡一樣的不可能，因為打疫苗與小傷口兩者引發的發炎反應是差不多的。

目前雖然高端死亡病例有4例，但是AZ與莫德納的死亡病例已有600例，其中有部分接受解剖，全部都證實與疫苗無關，如果死亡率相比沒有打疫苗的情況，沒有特別高，很難證明是疫苗的問題。

而針對有些民眾打完疫苗後不舒服，可能會認為是疫苗引發，而疏忽可能是身體的重大疾病，像是打完高端死亡的作家就認為自己不舒服可能是因為打疫苗，而未就醫，李秉穎表示，通常打完疫苗一到兩天內會有發燒與倦怠的情況，而且是打完就會發生，如果隔了一天才發燒，應該就不是疫苗的問題，同時如果有不舒服就要就醫，不必認為可能是疫苗引發而輕忽。

他並提供一個指標，他表示，不舒服只要影響到運動功能就應該馬上就醫，例如走幾步就會很喘、或是明顯感受到心律不整等，但是像是心肌梗塞等心血疾病引發的猝死，本來就很難預防，也是沒辦法的。

台大醫師李秉穎昨晚上政論節目「年代向錢看」。圖／取自網路
台大醫師李秉穎昨晚上政論節目「年代向錢看」。圖／取自網路

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