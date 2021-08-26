館長打完高端1天後揭密身體變化 網友驚：怎麼瘦成這樣

國產高端疫苗23日開放施打，總統蔡英文帶頭接種，也讓不少政治人物、藝人及網紅等人響應。「館長」陳之漢24日打完高端後的隔日分享心得，認為似乎有心跳加速嚴重，「一度有心悸喘不過氣」，要大家打完疫苗後，最好休息二、三天。

館長24日在臉書分享自己施打高端疫苗的照片，當日還開玩笑表示「我沒事只是下面很硬，不知道這樣正常嗎？」隔日清晨又Po了一篇，表示「我連夜測試了一夜，長度正常、硬度正常、巨大化功能正常、各位不要太擔心我喔。」讓網友啼笑皆非。

「館長」陳之漢24日施打高端疫苗，當時稱沒有問題。（翻攝自飆捍臉書）

隨後又分享施打高端後1天的心得，表示打完疫苗的第一天就去運動訓練，「身體感覺心跳加速嚴重、還一度有心悸喘不過氣。」提醒即將要接種的民眾，「打完疫苗休息兩三天比較保險，阿館（館長）關心你。」

網友看完後，紛紛希望館長多休息，「阿館不要亂拚啊」、「不管打了哪款疫苗，都建議暫時不要飲酒和過度運動，要讓身體好好休息才是。」、「一週內避免劇烈運動呀」、「疫苗會引起相當程度的發炎反應，身體會弱一點正常。」也有網友意外發現，「感覺館長變瘦了，而且很健康」、「打完疫苗顯然消瘦不少」

以疾管局網站顯示，打完高端後，多數人可能會出現注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒等常見副作用，也可能會出現接種部位硬塊、嘔吐、淋巴結腫大、食慾下降、頭暈、腹痛等症狀，並提到接種高端疫苗後，「不得與其他廠牌交替使用」。

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