基隆女打高端疫苗後死亡 家屬提司法相驗釐清死因

基隆一名女子昨天上午接種高端疫苗後，下午出現胸悶等症狀，送到台大醫院診療過程中突然倒下，急救後仍回天乏術，家屬提司法相驗，以釐清死因。

基隆市衛生局初步調查，這名41歲女子昨天上午10時30分到暖暖區一間診所接種高端疫苗，依規定休息超過15分鐘後，約上午11時離開，當時並未出現不適症狀，之後前往暖暖與正在當志工的母親聊天。

女子最近剛換工作，中午用餐後到台北上班，與同事前往台北市西門町拜訪客戶，結束後到西門站搭捷運時，出現胸悶、胸痛症狀，且因身體不舒服走不動，同事見狀通報119，將她送到台大醫院治療，直到下午5時30分許到院前，女子意識都是清楚。

院方替女子做了電腦斷層、心電圖和X光等檢查，她在等報告時突然倒下，經急救後宣告不治，醫院初步診斷為主動脈剝離，家屬則提出司法相驗以釐清死因。衛生局表示，已提供家屬藥害救濟相關資訊，若家屬有需要也會幫忙申請，並請衛生所同仁持續關心，適時給予協助。

林右昌下午在記者會指出，個案狀況中央流行疫情指揮中心稍早已有說明，據市府瞭解，她在施打疫苗時沒有不適，現場休息時也沒有狀況，上班後發生這樣的不幸大家都覺得很遺憾，至於是否與疫苗有關由專業醫師判斷。

由於家屬希望司法相驗，記者詢問，市府是否會提供相關協助？林右昌說，基隆市民若有任何問題，市府都會提供協助。

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