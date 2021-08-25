基隆女打高端疫苗後死亡 家屬提司法相驗釐清死因

中央社 / 基隆25日電

基隆一名女子昨天上午接種高端疫苗後，下午出現胸悶等症狀，送到台大醫院診療過程中突然倒下，急救後仍回天乏術，家屬提司法相驗，以釐清死因。

基隆市衛生局初步調查，這名41歲女子昨天上午10時30分到暖暖區一間診所接種高端疫苗，依規定休息超過15分鐘後，約上午11時離開，當時並未出現不適症狀，之後前往暖暖與正在當志工的母親聊天。

女子最近剛換工作，中午用餐後到台北上班，與同事前往台北市西門町拜訪客戶，結束後到西門站搭捷運時，出現胸悶、胸痛症狀，且因身體不舒服走不動，同事見狀通報119，將她送到台大醫院治療，直到下午5時30分許到院前，女子意識都是清楚。

院方替女子做了電腦斷層、心電圖和X光等檢查，她在等報告時突然倒下，經急救後宣告不治，醫院初步診斷為主動脈剝離，家屬則提出司法相驗以釐清死因。衛生局表示，已提供家屬藥害救濟相關資訊，若家屬有需要也會幫忙申請，並請衛生所同仁持續關心，適時給予協助。

林右昌下午在記者會指出，個案狀況中央流行疫情指揮中心稍早已有說明，據市府瞭解，她在施打疫苗時沒有不適，現場休息時也沒有狀況，上班後發生這樣的不幸大家都覺得很遺憾，至於是否與疫苗有關由專業醫師判斷。

由於家屬希望司法相驗，記者詢問，市府是否會提供相關協助？林右昌說，基隆市民若有任何問題，市府都會提供協助。

新冠疫苗

延伸閱讀

影／基隆宣布多項鬆綁 打籃球、海興及大武崙沙灘開放游泳

基隆婦人打完高端回台北公司上班猝死 胸悶送醫救不回

9/1開學日 林右昌：落實校園防疫請家長放心

基隆這國小已開學10天 林右昌：防疫到位到學率百分百

相關新聞

接種高端多例死亡通報 名醫籲政府：繼續輔導聯亞EUA

高端疫苗施打才數日，已連續傳出多起施打後猝死案，除了引發高端疫苗安全性的討論之外，台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑今晚特別投書...

基隆夫妻昨打高端後掛急診打點滴 今晚二度救護車送醫

基隆一對30多歲夫妻昨天施打高端疫苗後，昨天傍晚雙雙掛急診，由救護車送醫，昨晚10點多打完點滴後返家。沒想到今晚7點多，...

指揮中心證實BNT疫苗將印「復必泰」 優先供學生施打

外傳BNT疫苗將於8月底到貨，指揮中心晚間證實，由於這批八月下旬出廠的BNT疫苗許多國家都在爭取，為使9月開學的青少年學...

影／高端疫苗傳多起不良反應 醫師：能打盡量打、不要苛求

中國醫藥大學附設醫院長周德陽今天被問及國產新冠肺炎疫苗「高端」傳出多起接種後不良反應一事的看法時說，病毒是非常厲害的，「...

接種高端疫苗後4猝死 賴香伶：若有相關應決定是否停打

高端疫苗開打後，目前傳出4起接種後猝死案例，死因仍待釐清。民眾黨立委賴香伶今表示，政府應盡速查明真相，若經查有因果相關性...

基隆女打高端猝死將解剖 父要真相：她沒心臟慢性病史

基隆市41歲王姓女子昨天上午施打高端疫苗後，下午倒臥在台北捷運西門站，送台大醫院急診昨晚猝死，王女家屬今天向立委蔡適應和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。