24日11.2萬人次接種高端疫苗 報到率達88.4%

據指揮中心最新統計，昨天全台有11.2萬人次接種高端COVID-19疫苗，報到率高達88.4%。截至目前，全台累計1040萬人次施打疫苗，疫苗涵蓋率40.91%。

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天全台共有13萬4490人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中高端疫苗共接種11萬2882人次；截至目前，累計有1040萬4722人次接種疫苗，人口涵蓋率40.91%，劑次人口比44.33%。

指揮中心進一步分析，8月23日高端疫苗報到率高達92.8%，8月24日報到率88.4%。

指揮中心指揮官陳時中指出，在第6輪接種高端疫苗過後，第7輪預計接種AZ疫苗，將按現有疫苗比例提供施打第一劑，另外也會保留部分給第二劑使用；至於第8輪將打什麼廠牌的疫苗，目前尚未決定。

在疫苗不良反應事件方面，昨天共新增27件非嚴重不良事件、30件其他疑似嚴重不良事件、5例死亡。

進一步分析，不良事件通報個案有22例接種AZ疫苗，年齡介於25歲至96歲，為接種當天至65天間發生；7例接種莫德納疫苗，年齡介於25歲至82歲，為接種疫苗當天至37天後發生；1例為接種高端疫苗的24歲男性，於接種當天發生不適症狀。

死亡事件方面，有2例接種AZ疫苗，年齡介於61歲至65歲間，為接種疫苗後18天至29天間發生；另有2例為接種莫德納疫苗後死亡，年齡為47歲至52歲，於接種後6天至13天發生；還有1例接種高端疫苗後的不良事件，個案為55歲男性，接種1天死亡。

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